Большинству покупателей новых автомобилей приходится решать проблему: что сделать со старой машиной? Отдать дилеру в зачет нового автомобиля или попытаться выгодно продать самому? Подойдем к выбору рационально и сравним оба варианта.

Что лучше - сдать автомобиль по trade-in или продавать самому?

Вариант 1. Trade-in

Напомним, это механизм продажи нового автомобиля, при котором дилер в качестве частичной оплаты стоимости принимает б/у автомобиль клиента. В идеале, человек приезжает автосалон на своей старой машине, доплачивает определенную сумму (возможно, в кредит), и в этот же день уезжает на новом автомобиле.

Плюсы очевидны: не нужно самому продавать автомобиль, публиковать объявления, встречаться с покупателями, торговаться, убеждать, ездить на диагностики и т.д. — все заботы достаются дилеру.

Другой фактор — безопасность. Если обратиться к известному и надежному дилеру, то можно обезопасить себя от риска быть обманутым при оформлении купли-продажи.

Вариант 2. Самостоятельная продажа.

Удачно продать автомобиль на вторичном рынке вполне реально. Но следует понимать:

вы будете вынуждены отвечать на звонки десятков перекупщиков , который будут пытаться купить ваш автомобиль по бросовой цене;

который будут пытаться купить ваш автомобиль по бросовой цене; придется посвятить свободное от работы время встречам с потенциальными покупателями. Часто это значит , что в течение нескольких недель у вас будут заняты вечера и выходные;

что в течение нескольких недель у вас будут заняты вечера и выходные; сложно понять реальную рыночную цену машины. На объявления ориентировать не следует: в их указаны лишь ожидания продавцов , а не реальные суммы сделок;

а не реальные суммы сделок; на рынке много предложений автомобилей с пробегом и даже у профессиональных «игроков» автомобили нередко «зависают» в продаже на несколько месяцев.

Решающий аргумент и вывод

Многие официальные дилеры предлагают существенные скидки по программам trade-in, так например на автомобили Hyundai они составляют до 140 000р. Эта скидка компенсирует разницу между рыночной ценой автомобиля и оценочной, по которой его забирает дилер.

Поэтому перед тем как принять решение, как вам выгоднее поменять автомобиль на новый, обязательно нужно внимательно изучить условия программ trade-in на интересующие вам модели. Велика вероятность, что о продаже автомобиля самостоятельно в вашем случае даже не будет идти речи.

Примеры из реальной жизни

В Барнауле одним из первых автодилеров, который предложил своим клиентам услугу trade-in, был Автоцентр АНТ. В компании поделились несколькими примерами обмена старого автомобиля на новый по этой схеме.

Клиент сдает Toyota Camry 2010 года c 2,4 литровым мотором и АКПП , пробег 130 000км. Автоцентр АНТ предлагает за эту машину 736 тыс. рублей и скидку в 120 тыс. рублей на Hyundai Sonata. Клиент доплачивает 478 тыс. рублей ( в кредит от 7000 р./месяц) и уезжает из салона на новом авто бизнес-класса. Владелец KIA RIO 2014 года выпуска решил поменять ее на новый Hyundai Creta. Дилер оценил машину в 538 тыс. рублей. Клиент доплачивает 409 тыс. рублей , оформляя недостающую сумму в кредит с платежом 5 000р./месяц , получает в подарок от Автоцентра АНТ зимнюю резину и уезжает на новом автомобиле. Владелец Hyundai ix35 2014 года с 2-литровым мотором , АКПП , 4WD. Автоцентр АНТ оценил кроссовер в 910 тыс. рублей и дал скидку 80 тыс. рублей на новый Hyundai Tucson. Доплата за новый автомобиль составит 454 тыс. рублей или 6 000 р./месяц.

Анастасия Золотарева,

руководитель клиентской службы и маркетинга Автоцентра АНТ-официального дилера Hyundai:

В нашем дилерском центре работает специальный отдел, который оценивает автомобили для обмена по схеме trade-in. Сотрудники проверяют юридическую чистоту машины, реальный пробег, состояние и другие важные параметры. Все процедуры от оценки Вашего автомобиля, подачи заявки в кредит (в случае необходимости) до выдачи нового автомобиля проходят в течение 1 дня. Клиент получает комплексную оценку автомобиля и, если его устраивает предложенная цена и условия на покупку нового, он в этот же день уезжает от нас на новом Hyundai.

Автоцентр АНТ приглашает всех, кто давно мечтает о новом автомобиле, пройти тест-драйв автомобилей обновленного модельного ряда Hyundai. Сотрудники кредитно-страхового отдела дилерского центра помогут подобрать кредитную программу на индивидуальных условиях и подать онлайн-анкету в банк.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д Телефон: (3852) 29−00−20 Сайт: www.hyundai-ant22.ru

Условия

Платеж рассчитан в рамках программы HYUNDAI (старт) исходя из минимальных прайсовых цен на нровые автомобили HYUNDAI 2018 г.в., на условиях кредитного продукта «ДИРЕКТ БАЛЛУН ПСП КЛАССИКА: HYUNDAI КРЕДИТ»: срок кредита 36 мес.; процентная ставка 9,9% годовых. Часть задолженности по кредиту в процентах от стоимости автомобиля на момент его покупки, подлежащая оплате в конце срока кредита — 45%. Кредит погашается равными ежемесячными платежами (за исключением первого и последнего). Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям банка. Тарифным планом предусмотрена финансовая защита кредита. Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк» генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г. (далее — банк). Кредит обеспечивается залогом приобретаемого автомобиля. Предложение действует с 01.09.18 по 30.03.19 г. , не является офертой. Условия могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Подробности на www.rusfinancebank.ru. Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробности на www.rusfinancebank.ru.