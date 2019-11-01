«Сдали нервы»: в алтайском городе водители троллейбусов сами латают ямы на дорогах

Водители троллейбусов в Рубцовске вышли на борьбу с ямами. Подручными средствами они вынуждены сами засыпать выбоины, чтобы машина смогла проехать, пишут горожане в группе «Инцидент Рубцовск».

Жители пишут, что несколько дней подряд водители вместе с кондукторами выходят с ведрами б/у асфальта и закладывают им ямы на ул. Алтайской (между ул. Тихвинской и Светлова).

«Ямы на этом участке единственной дороги, ведущей в северном направлении, уже настолько огромны, что, видимо, нервы у водителей просто сдали. Все остальные автомобили объезжают их, буквально, по встречной полосе», — отмечают рубцовчане.

Местные автомобилисты жалуются, что на этой улице многие уже «в наглую выезжают на встречку».