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Автоновости

«Сельская постанова». Под Барнаулом «Жигули» слишком эффектно улетели в кювет

9 января в районе барнаульского поселка Гоньба легковой автомобиль на высокой скорости улетел в кювет. Автор публикации в Barnaul 22 уверяет, что водитель не справился с управлением, однако барнаульцы считают, что «авария» была постановочной.

Гоньбинский тракт, авария.
Гоньбинский тракт, авария.
Barnaul22

«Молодые люди, катясь по улицам села, выехали на Гоньбинский тракт и не справились с управлением. Машина слетела в кювет примерно на 80 км/час», — сообщается в комментарии к видео.

Однако многие из тех, кто посмотрел видео, решили, что водитель, наоборот, справился с управлением. «Постановочное видео от сельских каскадеров и их друзей операторов», — пишут комментаторы в Barnaul 22.

В декабре на запись видеорегистратора попал момент ДТП на Павловском тракте в районе ТРЦ «Арена,. где 180 градусов развернуло фуру и чудом не убило пешеходов.

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