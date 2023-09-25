Семейную Toyota Granvia прямо с салона продают в Барнауле за 7,4 млн рублей.

Toyota Granvia в 2020 относилась к 2 поколению, выпускалась в кузове: минивэн.
Автомобиль комплектовался моторами объемом: 3,5 л. В 2020 году Toyota Granvia осталась без рестайлинга.
Внутри машины шикарный салон, который сможет уместить даже самую большую семью.
Интересные фишки:
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Электропривод боковых зеркал;
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Боковые зеркала с повторителями указателей поворота;
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Обогрев заднего стекла;
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Кожаная оплетка рулевого колеса;
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Цветной многофункциональный дисплей;
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Дистанционный ключ;
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Бесключевой доступ;
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Круиз-контроль;
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Датчики дождя, света;
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Две электродвери;
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Система стоп-драйв (антистолкновения).
Бензиновый двигатель рассчитан на 3,5 л и 277 лошадиных сил.
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