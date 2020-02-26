Сесть на хвост: как в Барнауле полицейские тайно проверяют работу общественного транспорта

В краевой столице сотрудники ГИБДД на автомобилях скрыто ездят за автобусами и фиксируют нарушения ПДД. Олег Каркошкин, начальник отдела госинспекции дорожного движения УМВД по Барнаулу, сообщил эффективен ли способ таких проверок и часто ли происходят ДТП с участием общественного транспорта.

Скрытый патруль — одна из форм несения службы, таким образом проводят проверки еженедельно. Основной приоритет — работа с общественным транспортом на городских маршрутах.

Неделя прошла, подвели итоги. Смотрим, у какого перевозчика больше падений, наездов на пешеходов, нарушений правил проезда перекрестков, столкновений. Берем этим маршруты и проводим скрытый патруль, — отметил Олег Каркошкин.

Полицейские на служебных машинах без цветографической раскраски сопровождают автобус и снимают все на видео. В случае выявления нарушения его документируют, общественный транспорт останавливают.

Начальник отдела госинспекции дорожного движения УМВД по Барнаулу отметил, что основные нарушения — разговор по телефону, выезд за стоп-линию, непропуск пешеходов. Однако их количество снижается.

Общественный транспорт. Автобус. СС0

Ранее экипаж в среднем выявлял за час по 7−8 нарушений, а сейчас 1−2, а порой и вовсе обходится без них. Статистика за 2019 год говорит сама за себя: на 23,6% снизилось число ДТП с участием пассажироперевозящего транспорта к 2018 году — заявил начальник отдела госинспекции дорожного движения УМВД по Барнаулу.

Напомним, в 2018 году 233 человека получили травмы при ДТП в автобусах (+35%), 19 в трамваях (+46%) и еще 13 (+116%!) — в троллейбусах. Это только инциденты, в которых виновниками аварий признали водителей общественного транспорта.

Олег Каркошкин добавил, что летом особое внимание уделяют езде по обочинам и выезде на встречную полосу движения в разных частях города. Скрытые патрули, в частности, ставят на Павловском, Змеиногорском трактах.