Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 февраля -6°C

Сесть на хвост: как в Барнауле полицейские тайно проверяют работу общественного транспорта

В краевой столице сотрудники ГИБДД на автомобилях скрыто ездят за автобусами и фиксируют нарушения ПДД. Олег Каркошкин, начальник отдела госинспекции дорожного движения УМВД по Барнаулу, сообщил эффективен ли способ таких проверок и часто ли происходят ДТП с участием общественного транспорта.

Общественный транспорт. Автобусы.
Общественный транспорт. Автобусы.
СС0

Скрытый патруль — одна из форм несения службы, таким образом проводят проверки еженедельно. Основной приоритет — работа с общественным транспортом на городских маршрутах.

Неделя прошла, подвели итоги. Смотрим, у какого перевозчика больше падений, наездов на пешеходов, нарушений правил проезда перекрестков, столкновений. Берем этим маршруты и проводим скрытый патруль, — отметил Олег Каркошкин.

Полицейские на служебных машинах без цветографической раскраски сопровождают автобус и снимают все на видео. В случае выявления нарушения его документируют, общественный транспорт останавливают.

Начальник отдела госинспекции дорожного движения УМВД по Барнаулу отметил, что основные нарушения — разговор по телефону, выезд за стоп-линию, непропуск пешеходов. Однако их количество снижается.

Общественный транспорт. Автобус.
Общественный транспорт. Автобус.
СС0

Ранее экипаж в среднем выявлял за час по 7−8 нарушений, а сейчас 1−2, а порой и вовсе обходится без них. Статистика за 2019 год говорит сама за себя: на 23,6% снизилось число ДТП с участием пассажироперевозящего транспорта к 2018 году — заявил начальник отдела госинспекции дорожного движения УМВД по Барнаулу.

Напомним, в 2018 году 233 человека получили травмы при ДТП в автобусах (+35%), 19 в трамваях (+46%) и еще 13 (+116%!) — в троллейбусах. Это только инциденты, в которых виновниками аварий признали водителей общественного транспорта.

Олег Каркошкин добавил, что летом особое внимание уделяют езде по обочинам и выезде на встречную полосу движения в разных частях города. Скрытые патрули, в частности, ставят на Павловском, Змеиногорском трактах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость