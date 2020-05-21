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Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет свое присутствие в Алтайском крае

Новая многотопливная автозаправочная станция «Газпромнефть» открылась в Бийске на ул. Революции, 125/1. Это 39-я по счету АЗС сети в регионе и 8-я в Бийске.

Сеть АЗС «Газпромнефть»

Заправочная станция оснащена новейшим оборудованием, в наличии бензины АИ-92, АИ-95, фирменное топливо с улучшенными характеристиками G-Drive 95, сезонное дизельное топливо «Дизель Опти», в ближайшее время владельцы автомобилей на газе смогут заправляться сжиженным углеводородным газом. Все топливо произведено на Омском нефтеперерабатывающем заводе и соответствует экологическому классу Евро-5.

На заправочной станции работают кафе под брендом Drive Cafe, а также магазин, в ассортименте которого несколько сотен необходимых в дороге сопутствующих товаров.

К оплате принимаются банковские карты, топливные карты «Газпром нефти», бесконтактные и виртуальные карты накопительной бонусной программы «Нам по пути».

Из дополнительных сервисов на станции действует пункт подкачки шин, бесплатный wi-fi, для помощи клиентам в текущей эпидемиологической ситуации работает заправщик.

С полным списком АЗС сети «Газпромнефть» в Алтайском крае можно ознакомиться на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении, где также можно проверить наличие нужных марок топлива, действующие цены, проконтролировать бонусный баланс, узнать о текущих акциях на топливо и сопутствующие товары и проложить удобный маршрут до АЗС.

Cправка

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает более 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции сети АЗС «Газпромнефть» на розничном рынке Западной Сибири и центральной части России. В Сибири сеть АЗС «Газпромнефть» представлена в 9 регионах: Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях, республиках Алтай и Хакасия.

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