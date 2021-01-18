Сеть АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ» расширяет действие топливных карт

Компания «Горно-Алтайск Нефтепродукт», сеть АЗС под брендом АЗС «Лукойл» в Алтайском крае, в Республике Алтай и в Кемеровской области расширяет географию своего присутствия. Корпоративные клиенты могут заправляться по партнёрской программе в Новосибирске и в Новосибирской области.
В соседней области корпоративное обслуживание уже запущенно по картам на пяти АЗС по адресам:
- г. Новосибирск, ул. Станционная, 64 (АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ»);
- г. Новосибирск, ул. 1-я Грузинская, 28/2 (АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ»);
- Новосибирская обл., с. Плотниково, ул. Трактовая, 36 (АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ»);
- г. Новосибирск, ул. Первомайская, д. 53 (АЗС № 6 «Прайм»);
- г. Новосибирск, ул. Фабричная, д.24 (АЗС № 7 «Прайм»).
Кроме того, партнеры ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» могут заправиться на АЗС Автодороги Новосибирск-Иркутск по адресу: Кемеровская области-Кузбасс, Тяжинский р-н, 508 км. автодороги Новосибирск-Иркутск (АЗС под брендом «Татнефть»).
Что дает корпоративное обслуживание на АЗС ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»?
- Бесплатное сервисное обслуживание
- Удобный контроль всех транзакций и лимитов в личном кабинете
- Возврат НДС
- Бесплатный выпуск топливных карт
- Индивидуальные предложения
- Качественное топливо по оптимальной цене в четырех регионах Западной Сибири
Приятный бонус для новых клиентов — скидка 2% на топливо в первые два месяца обслуживания.
Узнавайте подробности и оставляйте заявки на корпоративные топливные карты на сайте или по телефону 8−963−510−99−96.
Заправляйтесь на АЗС «ЛУКОЙЛ» выгодно!