Сеть АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ» расширяет действие топливных карт

Теперь корпоративные клиенты ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» могут заправляться и в Новосибирской области!

Компания «Горно-Алтайск Нефтепродукт», сеть АЗС под брендом АЗС «Лукойл» в Алтайском крае, в Республике Алтай и в Кемеровской области расширяет географию своего присутствия. Корпоративные клиенты могут заправляться по партнёрской программе в Новосибирске и в Новосибирской области.

В соседней области корпоративное обслуживание уже запущенно по картам на пяти АЗС по адресам:

г. Новосибирск , ул. Станционная , 64 ( АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ»); г. Новосибирск , ул. 1-я Грузинская , 28/2 ( АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ»); Новосибирская обл., с. Плотниково , ул. Трактовая , 36 ( АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ»); г. Новосибирск , ул. Первомайская , д. 53 ( АЗС № 6 «Прайм»); г. Новосибирск , ул. Фабричная , д.24 ( АЗС № 7 «Прайм»).

Кроме того, партнеры ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» могут заправиться на АЗС Автодороги Новосибирск-Иркутск по адресу: Кемеровская области-Кузбасс, Тяжинский р-н, 508 км. автодороги Новосибирск-Иркутск (АЗС под брендом «Татнефть»).

Что дает корпоративное обслуживание на АЗС ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»?

Бесплатное сервисное обслуживание

Удобный контроль всех транзакций и лимитов в личном кабинете

Возврат НДС

Бесплатный выпуск топливных карт

Индивидуальные предложения

Качественное топливо по оптимальной цене в четырех регионах Западной Сибири

Приятный бонус для новых клиентов — скидка 2% на топливо в первые два месяца обслуживания.

Узнавайте подробности и оставляйте заявки на корпоративные топливные карты на сайте или по телефону 8−963−510−99−96.

Заправляйтесь на АЗС «ЛУКОЙЛ» выгодно!