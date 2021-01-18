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Сеть АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ» расширяет действие топливных карт

Теперь корпоративные клиенты ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» могут заправляться и в Новосибирской области!

ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

Компания «Горно-Алтайск Нефтепродукт», сеть АЗС под брендом АЗС «Лукойл» в Алтайском крае, в Республике Алтай и в Кемеровской области расширяет географию своего присутствия. Корпоративные клиенты могут заправляться по партнёрской программе в Новосибирске и в Новосибирской области.

В соседней области корпоративное обслуживание уже запущенно по картам на пяти АЗС по адресам:

  1. г. Новосибирск, ул. Станционная, 64 (АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ»);
  2. г. Новосибирск, ул. 1-я Грузинская, 28/2 (АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ»);
  3. Новосибирская обл., с. Плотниково, ул. Трактовая, 36 (АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ»);
  4. г. Новосибирск, ул. Первомайская, д. 53 (АЗС № 6 «Прайм»);
  5. г. Новосибирск, ул. Фабричная, д.24 (АЗС № 7 «Прайм»).

Кроме того, партнеры ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» могут заправиться на АЗС Автодороги Новосибирск-Иркутск по адресу: Кемеровская области-Кузбасс, Тяжинский р-н, 508 км. автодороги Новосибирск-Иркутск (АЗС под брендом «Татнефть»).

Что дает корпоративное обслуживание на АЗС ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»?

  • Бесплатное сервисное обслуживание
  • Удобный контроль всех транзакций и лимитов в личном кабинете
  • Возврат НДС
  • Бесплатный выпуск топливных карт
  • Индивидуальные предложения
  • Качественное топливо по оптимальной цене в четырех регионах Западной Сибири

Приятный бонус для новых клиентов — скидка 2% на топливо в первые два месяца обслуживания.

Узнавайте подробности и оставляйте заявки на корпоративные топливные карты на сайте или по телефону 8−963−510−99−96.

Заправляйтесь на АЗС «ЛУКОЙЛ» выгодно!

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