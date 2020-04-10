Сезон открыт. В Барнауле мотоциклист попал под иномарку

Авария произошла на пр. Коммунаров, в районе дома № 97. За рулем Mitsubishi Lancer Cedia была женщина 1979 года рождения. Она допустила столкновение с мотоциклом Racer под управлением мужчины 1997 года рождения.

После столкновения автомобиль врезался в опору линии электропередач.

Водителя мотоцикла с полученными травмами госпитализировали в городскую больницу № 1.

По данному факту проводится проверка.

ГИБДД Барнаула напоминает мотоциклистам основные правила безопасного вождения. Во-первых, мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД, а у водителя должна быть открыта соответствующая категория.

Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно одевать специальную мотозащиту.

На дороге нужно неукоснительно соблюдать все требования ПДД — не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию до других транспортных средств, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке.

Кроме того, не забывать обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.

Что касается водителей, то им подсознательно следует быть готовым к внезапному появлению мотоциклиста, поэтому при перестроениях и других маневрах следует несколько раз убедиться в их безопасности. Не стоит лениться лишний раз проконтролировать обстановку возле машины в зеркале заднего вида, это позволит предотвратить аварию.