Шесть человек пострадали в массовом ДТП на алтайской трассе

Авария произошла на 67-м километре трассы А-322. По предварительной информации, автомобиль Toyota Mark II (водитель 1966 года рождения), двигался в сторону Барнаула.
Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с тремя автомобилями. Это Toyota Gaia (водитель — мужчина 1980 года рождения), Toyota Camry (мужчина 1992 года рождения) и Volkswagen Tiguan (мужчина 1989 года рождения).
В результате столкновения пострадали шесть людей. Это четыре человека, находившиеся в автомобиле Toyota Mark II: водитель и пассажиры — женщина 1966 года рождения и молодые люди 1999 и 1991 годов рождения. Медицинская помощь была оказана в Калманской центральной районной больнице. Также ушибы получили пассажиры Volkswagen Tiguan — женщина 1988 года рождения и мальчик 2014 года рождения.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.