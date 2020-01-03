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Автоновости

Шесть человек пострадали в массовом ДТП на алтайской трассе

В Калманском районе днем 3 января произошла авария с участием четырех автомобилей. В ДТП пострадали шесть человек, сообщают в группе «Инцидент Рубцовск», ссылаясь на информацию ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ДТП в Алтайском крае 3 января.
ДТП в Алтайском крае 3 января.
vk.com/incident_rubtsovsk

Авария произошла на 67-м километре трассы А-322. По предварительной информации, автомобиль Toyota Mark II (водитель 1966 года рождения), двигался в сторону Барнаула.

Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с тремя автомобилями. Это Toyota Gaia (водитель — мужчина 1980 года рождения), Toyota Camry (мужчина 1992 года рождения) и Volkswagen Tiguan (мужчина 1989 года рождения).

В результате столкновения пострадали шесть людей. Это четыре человека, находившиеся в автомобиле Toyota Mark II: водитель и пассажиры — женщина 1966 года рождения и молодые люди 1999 и 1991 годов рождения. Медицинская помощь была оказана в Калманской центральной районной больнице. Также ушибы получили пассажиры Volkswagen Tiguan — женщина 1988 года рождения и мальчик 2014 года рождения.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

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