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2 апреля 8°C

Шесть новых камер установят на аварийных участках улиц в Барнауле. Список

В Барнауле установят еще шесть новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в администрации города.

Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Оборудование и монтаж обойдется в 35 млн рублей.

Где появятся камеры

  • перекресток пр. Красноармейского и ул. Партизанской (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);
  • перекресток пр. Калинина и ул. Ткацкой (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия, превышение установленной скорости движения);
  • пр. Ленина, напротив дома № 187 (превышение установленной скорости движения);
  • перекресток ул. 50 лет ССР и ул. Георгиева (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);
  • ул. Юрина, напротив дома № 204в (превышение установленной скорости движения);
  • ул. Солнечная Поляна, в районе дома № 17 (превышение установленной скорости движения).

В 2019 году благодаря работе комплексов фиксации в Барнауле выявили около 500 тысяч нарушений ПДД.

Камеры установят по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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