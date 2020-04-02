Шесть новых камер установят на аварийных участках улиц в Барнауле. Список

Оборудование и монтаж обойдется в 35 млн рублей.
Где появятся камеры
- перекресток пр. Красноармейского и ул. Партизанской (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);
- перекресток пр. Калинина и ул. Ткацкой (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия, превышение установленной скорости движения);
- пр. Ленина, напротив дома № 187 (превышение установленной скорости движения);
- перекресток ул. 50 лет ССР и ул. Георгиева (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);
- ул. Юрина, напротив дома № 204в (превышение установленной скорости движения);
- ул. Солнечная Поляна, в районе дома № 17 (превышение установленной скорости движения).
В 2019 году благодаря работе комплексов фиксации в Барнауле выявили около 500 тысяч нарушений ПДД.
Камеры установят по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».