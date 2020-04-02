Шесть новых камер установят на аварийных участках улиц в Барнауле. Список

В Барнауле установят еще шесть новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в администрации города.

Оборудование и монтаж обойдется в 35 млн рублей.

Где появятся камеры

перекресток пр. Красноармейского и ул. Партизанской ( проезд на запрещающий сигнал светофора , стоп-линия);

проезд на запрещающий сигнал светофора стоп-линия); перекресток пр. Калинина и ул. Ткацкой ( проезд на запрещающий сигнал светофора , стоп-линия , превышение установленной скорости движения);

проезд на запрещающий сигнал светофора стоп-линия превышение установленной скорости движения); пр. Ленина , напротив дома № 187 ( превышение установленной скорости движения);

напротив дома № 187 превышение установленной скорости движения); перекресток ул. 50 лет ССР и ул. Георгиева ( проезд на запрещающий сигнал светофора , стоп-линия);

проезд на запрещающий сигнал светофора стоп-линия); ул. Юрина , напротив дома № 204в ( превышение установленной скорости движения);

напротив дома № 204в превышение установленной скорости движения); ул. Солнечная Поляна , в районе дома № 17 ( превышение установленной скорости движения).

В 2019 году благодаря работе комплексов фиксации в Барнауле выявили около 500 тысяч нарушений ПДД.

Камеры установят по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».