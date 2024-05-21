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Автоновости

Шикарный автомобиль продают в Сибири за 42 млн рублей

Bentley Bentayga 2021 года выпуска продается в Новосибирске за 42 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Шикарный автомобиль продают в Сибири за 42 млн рублей.
Шикарный автомобиль продают в Сибири за 42 млн рублей.
"Авито"

Несмотря на то, что дизайнеры радикально изменили внешность кузова обновленного кроссовера, автомобиль Bentayga остался полностью узнаваемым. Передняя часть кузова оснащена новыми матричными светодиодными фарами, крупной решеткой фальшрадиатора, видоизмененным бампером, на поверхности которого размещены выразительные воздухозаборники.

Сбоку имеется стильный рисунок, обутых в низкопрофильные шины, колесных дисков, изящные выштамповки на нижней части поверхности боковых дверей, ровную подоконную линию, крупные окна, куполообразную, оборудованную рейлингами, крышу, массивную корму.

Задняя часть кузова демонстрирует полностью новое оформление. Широкую дверь багажного отделения украшают стильные овалы плафонов габаритных фонарей. Задние крылья стали пышнее и немного шире. На видоизменённом бампере разместилась площадка для установки номерного знака и полоски дополнительных осветительных элементов.

Шикарный автомобиль продают в Сибири за 42 млн рублей.
Шикарный автомобиль продают в Сибири за 42 млн рублей.
"Авито"

Салон Bentley Bentayga выглядит стильно и современно. В отделке салона использованы дорогие высококачественные материалы: натуральная кожа, натуральное дерево, алюминий. Обтянутые кожей кресла первого ряда стильно прострочены белыми нитками. Перед водительским креслом видим аккуратный круглый мультифункциональный руль, за которым расположилась цифровая панель приборов. Массивная, стильно оформленная, передняя панель стала местом для размещения круглого циферблата часов.

У автомобиля 550 лошадиных сил, бензиновый двигатель на четыре литра и автоматическая коробка передач.

Ранее сообщалось, что за мини кабриолет в шикарном цвете продают за 2,4 млн рублей.

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