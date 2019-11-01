Шиномонтаж в начале ноября автовладельцам в Алтайском крае обойдется дороже

В Алтайском крае после затяжного теплого периода на следующей неделе установится прохладная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Тот, кто не успел или не захотел переобуть свои автомобили в октябре, теперь уже точно отправиться за новым комплектом резины и далее на шиномонтаж, но увидит, что цены там изменились.

По данным ресурса объявлений Avito, в октябре количество сделок по приобретению зимних шин выросло на 18%, а цены на них — примерно на 11%.

Также компания отмечает, что российские продавцы шин уловили растущий спрос на зимнюю резину и подняли цены за последнее время на 8%. В среднем до 8 151 рубля за экземпляр. Повышение стоимости отмечено в 20 крупных городах страны, в том числе в Барнауле до 9000 рублей.

Напомним, услуги шиномонтажа очень индивидуальны и зависят от вида конкретных работ, которые потребуются автовладельцу, от марки автомобиля, диаметра колес и т.д.

В октябре примерная «вилка» цен балансировала от 300 до 2500 рублей. Так, если автомобилисту нужно просто «перебросить» летний комплект на зимний без необходимости бортирования, то в данном случае ценник стартовал от 60 рублей за колесо. Балансировка обходилась по 120 рублей за колесо, и покупка грузиков — от 40 рублей за штуку.

В случае, если автомобилисту необходимо бортировать колесо и на имеющиеся диски ставить зимнюю резину ценник автоматически вырастает примерно в два раза.

Таким образом, базовая услуга по «переобувке» машины, если говорить о седане или небольшом кроссовере, достигала примерно 1500 рублей. В ноябре она, скорее всего, будет на 10% дороже.