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Автоновости

Сибирские города попали в «десятку» самых опасных для водителей по числу «тоталей»

Наиболее опасными для автомобилистов городами стали Темрюк, Челябинск и Липецк — к такому выводу пришли специалисты компании «Согласие». Эксперты посчитали количество «тоталей» — аварий с полным уничтожением автомобиля.

ДТП на Чуйском тракте.
ДТП на Чуйском тракте.
04.мвд.рф

Наибольшее число таких аварий произошло в городе Темрюк (Краснодарский край), где случаи уничтожения автомобиля фиксируются в 2,5 раза чаще, чем по стране.

Также к городам повышенной опасности страховщики отнесли Челябинск, Липецк и Воронеж, где автомобили разбиваются в 1,8−1,9 раза чаще остальных, передает «Агентство страховых новостей».

В десятку наиболее опасных городов вошли Иркутск и Новосибирск, где «тотальная» аварийность фиксируется в 1,5 раза чаще.

На «небезопасном счету» — Ростов-на-Дону и Ставрополь.

В Тюмени, Рязани и Ульяновске случаев автокаско с «тоталем» вдвое меньше, чем в среднем по России, пишет ura.ru. Также невысокая аварийность отмечена в Ярославле, Калининграде, Пскове и Оренбурге.

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