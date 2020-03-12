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12 марта -6°C

Сибирские перевозчики пожаловались в Минтранс на компанию друга Путина

Сибирские перевозчики столкнулись с дефицитом бортовых трекеров в системе «Платон», по которой с большегрузов взимается плата за проезд по федеральным дорогам, пишет «Тайга.инфо».

Что сделано на деньги от "Платона".
Что сделано на деньги от "Платона".
Фото из свободных источников.

Перевозчики утверждают, что оператор, связанный с олигархом Игорем Ротенбергом, отказывается менять старые устройства, поэтому транспортные компании получают штрафы. Они обратились к министру транспорта России Евгению Дитриху.

«В последние месяцы сибирские перевозчики столкнулись с дефицитом бортовых устройств (трекеров) в системе „Платон“. С каждым днем проблема становится все острее, затрагивает интересы все большего числа транспортных компаний», — говорится в обращении Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП).

В ассациации пояснили, что устройства, позволяющие автоматически оплачивать сборы, являются государственным имуществом и должны выдаваться бесплатно.

Срок службы устройств — три года. Старые трекеры необходимо сдать и получить новый.

«Но компания „РТ-Инвест Транспортные Системы“ (оператор системы „Платон“) не может предоставить перевозчикам бортовые устройства. Нам отвечают, что новых бортовых устройств в стране просто нет, произвести их смогут не раньше, чем к концу лета. В качестве временной меры перевозчикам в ряде случаев выдают бывшие в употреблении и перепрограммированные бортовые устройства. Практика показала — такое оборудование фактически не работает. Те перевозчики, что установили бывшие в употреблении трекеры, привезли из рейсов множество штрафов за якобы не оплаченный сбор в систему „Платон“», — заявили перевозчики в своем обращении.

Расчеты по &quot;Платону&quot;.
Расчеты по «Платону».
Михаил Хозяйкин

В ассоциации отметили, что оператор «Платона» пообещал вскоре предоставить техническую возможность перепрограммирования действующих трекеров и продление срока их действия.

А до этого времени предлагают использовать такой вариант оплаты как маршрутные карты. Но этот вариант для транспортных компаний невыгоден, поскольку он более трудоемкий.

Даже небольшой транспортной компании придется взять на работу дополнительно одного или двух сотрудников, которые будут заниматься исключительно оформлением маршрутных карт, пояснили в СААП.

ООО «Рт-Инвест Транспортные Системы», по данным «Контур-Фокус», принадлежит АО «РТ-Инвест» госкорпорации «Ростех», Антону Шипелову, Андрею Замкову, а также Игорю Ротенбергу, отца которого (Аркадия Ротенберга) называют другом президента России Владимира Путина.

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