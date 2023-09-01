50% сибирских автолюбителей готовы ремонтировать свой автомобиль с использованием б/у запчастей

29% сибирских автовладельцев, ремонтировавших машину в этом году, столкнулась с дефицитом запчастей. При этом 90% отметили рост цен на запчасти с начала года. На этом фоне 61% положительно относится к созданию индустрии восстановленных деталей для ремонта транспорта. А 50% готовы в ближайшем будущем ремонтировать личный автомобиль с использованием б/у запчастей. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и СК «Росгосстрах».

Почти треть ремонтировавших в этом году автомобиль сибиряков столкнулись с дефицитом запчастей (29%).

Отвечая на открытый вопрос, как дефицит запчастей сказывается на автомобильном рынке (можно было давать более одного варианта ответа), 70% отметили в качестве основного следствия повышение цены комплектующих и расходов на обслуживание автомобиля, 34% — рост числа контрафактных деталей, по 27% — увеличение времени ремонта и ухудшение качества запчастей.

По личным оценкам 10%, рост цен на запчасти с начала 2023 года превысил 50%. Причем мужчины давали такой ответ почти вдвое чаще, чем женщины: 15% против 8%. Более четверти опрошенных (27%) оценили, что цены выросли на 30-40%. 40% посчитали, что цены выросли на 10-20%. Незначительный рост, менее чем на 10%, отметили 13% опрошенных. И 11% не заметили рост цен в этом году.

62% ремонтировавших автомобиль за последний год ожидали ремонта меньше недели, 18% — неделю, 13% — пару недель. 4% пришлось ждать ремонта месяц, а 3% — пару месяцев.

Из тех, у кого при ремонте возникли проблемы с запчастями, 14% дождались оригинальных запчастей от автопроизводителя: чаще других так поступали автомобилисты возрасте 18-25 лет (31%). Почти треть респондентов (31%) согласились заменить сломанные запчасти на неоригинальные: в возрастной категории 41-55 лет это сделали 33%. Использовать при ремонте б/у запчасти решились только 9% автовладельцев.

При этом на фоне текущей ситуации с нехваткой запчастей 61% опрошенных автовладельцев положительно относятся к созданию индустрии восстановления деталей и ремонта б/у запчастями по ОСАГО: 23% — потому что сократятся сроки ожидания и ремонта в текущих условиях, 38% — при условии, что введут градацию стоимости ремонта при использовании новых и б/у запчастей. Женщины поддерживают создание такой индустрии в большей степени по сравнению с мужчинами: 59% против 49%.

Отрицательное отношение к идее ремонтировать автомобили из восстановленных деталей высказали 30% опрошенных: по мнению 13%, ремонт б/у запчастями небезопасен, 17% считают, что восстановленные запчасти менее долговечны. В негативном отношении к индустрии восстановления запчастей налицо поколенческий разрыв: против него 43% автомобилистов старше 56 лет и лишь 18% в возрасте 18-25 лет.

50% опрошенных при этом уже готовы в будущем ремонтировать личный автомобиль с использованием б/у запчастей: 5% точно готовы, 45% — скорее готовы. Чаще всего такую готовность выражали самые молодые автомобилисты в возрасте 18-25 лет (52%), реже других — автолюбители в категории 56-65 лет (35%). При этом 37% не хотят использовать старые запчасти при ремонте своей машины: 23% скорее не готовы, 14% — совершенно не готовы. 13% затруднились ответить на этот вопрос.

* Опрос проведен в августе 2023 года среди 2000 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.