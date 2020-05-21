Сибиряк отсудил у Росгвардии более 450 тысяч рублей за ДТП с бронетранспортером

В Кемеровской области водитель легкового автомобиля отсудил у Росгвардии внушительную компенсацию материального ущерба и морального вреда, пишет « Газета Кемерова ».

Инцидент произошел в Кемерове 7 августа 2017 года на пересечении улиц Соборной и Сибиряков-Гвардейцев. Водитель Kia Ceed при проезде перекрестка получил удар от БТР-80.

После происшествия водитель легкового автомобиля обратился с иском к Росгвардии.

«17.08.2017 состоялся осмотр транспортного средства Кia Ceed по итогам которого составлено заключение, стоимость восстановительного ремонта автомобиля <…> по среднерыночным ценам в Кемеровском регионе, с учетом износа, составляет 388 434,28 рублей. Рыночная стоимость автомобиля <…> составляет 451 000 рублей, стоимость годных остатков составляет 110 975 рублей. Моральный вред очевиден, поскольку человек, находясь на дорогах общего пользования, не может быть морально подготовлен к ДТП с участием военной техники», — говорится в судебных документах.

Истец требовал с Росгвардии сумму ущерба в размере 451 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда размером 100 тысяч.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, тогда сибиряк подал апелляцию.

В результате пересмотра требования автовладельца удовлетворили частично. В его пользу взыскали 451 тыс. рублей материального ущерба и 10 тысяч в качестве компенсации.