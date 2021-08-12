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Автоновости

Сибиряк пришел пьяным на экзамен в автошколу и вместо прав получил 10 суток ареста

В Хакасии кандидат в водители провалил экзамен на заветные права перед самым началом окончательного теста, сообщает региональное МВД.

Водительское удостоверение.
Водительское удостоверение.
altapress.ru

В автошколе 25-летнего сибиряка отправили в учебный автомобиль, где его поджидало начало экзамена.

«Чтобы не было духоты и курсант не испытывал лишних неудобств, окна авто закрывать не стали. Но даже в проветриваемом автомобиле инспектор по вождению почувствовал запах алкоголя и принял решение закрыть окна», — рассказали в ведомстве.

Опасения подтвердились — в закупоренной машине запах спиртного стал гораздо более явным.

Инспектор вызвал наряд ДПС, однако мужчина отказался проехать на медосвидетельствование.

Несостоявшийся водитель признался, что накануне употреблял спиртное — видимо, заранее обмывал водительское удостоверение.

В суде сибиряку вместо заветной корочки выдали 10 суток административного ареста.

Ранее сообщали про жителя Алтайского края, которому серьезное психзаболевание не помешало получить водительские права.

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