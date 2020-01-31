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Автоновости

Сибиряк продает самодельный автобус, которому не страшны сугробы на дорогах

В Омске на сайте Drom.ru появилось объявление о продаже (или обмене) автобуса, переделанного в вездеход, пишет Om1.ru.

Автобус для экстремальных поездок. Омск.
Автобус для экстремальных поездок. Омск.
Drom.ru.

В машине есть дизельный турбодвигатель на 2,5 литра с механическим ТНВД, шесть огромных колес, усиленный бампер, два бензобака, шноркель, лебедка, DVD, большой монитор в салоне, новая акустика и веселые фиолетовые сиденья.

«При сборке была цель уйти от проблем, которые встречаются на серийных машинах такого класса. Одним словом, для настоящих любителей дикой природы и активного отдыха», — рассказал хозяин машины.

Расстаться с «агрегатом» владелец готов за 3,2 млн рублей. Или же поменяться на Land Cruiser 200. Есть вариант аренды — 3000 рублей в час. Можно и на время обменяться — на катер или яхту.

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