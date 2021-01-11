Сибиряка осудили за ДТП, которого он не совершал на машине, которой у него никогда не было

В Новосибирске страховая компания отсудила у местного жителя крупную сумму за ДТП, при оформлении которого возникли некоторые странности, пишет Om1.ru .

Новосибирец Алексей уверен, что стал жертвой мошенников. Суд обязал его возместить страховой компании 160 тыс. рублей за ДТП, которого он не совершал.

Мужчина рассказал, что ДТП оформили по скану водительского удостоверения, а в протоколе стоят чужие подписи.

«Авария с участием мотоцикла Kawasaki и автомобиля Nissan Sunny произошла 8 мая 2020 года. Машиной управлял якобы Алексей. Заельцовский районный суд 8 декабря 2020 года решил, что водитель Nissan нарушил правила дорожного движения», — разъяснило издание контекст инцидента.

В суде Алексей пояснил, что не был за рулем автомобиля. Более того, Nissan Sunny принадлежит человеку, которого в декабре 2019 года лишили права управления транспортным средством.

Владелец авто в суде заявил, что не знает Алексея. Он также отметил, что сдавал машину в аренду и в мае, когда произошло ДТП, на ней ездил мужчина азиатской внешности.

Водительское удостоверение. altapress.ru

Алексей отметил, что его водительским удостоверением могли воспользоваться: в материалах дела есть только скан-копия документа без отсылок к оригиналу.

Сибиряк уверен, что при оформлении сотрудница ГИБДД допустила ошибку или нарушение. В суде она также заявила, что видит Алексея впервые, однако подчеркнула, что все оформила правильно и с подписями участников аварии.

Еще двое свидетелей в суде указали, что в момент ДТП мужчина был в другом месте. Тем не менее, суд счел Алексея виновным, а требования страховой компании — обоснованными и подлежащими удовлетворению.

«По вине сотрудника ГИБДД, которому предоставили поддельные документы и левого человека, а может, и по более тяжким причинам, я остался виноват и наказан деньгами. Беспредел полный», — прокомментировал Алексей решение суда.

Он также рассказал, что пытался добиться возбуждения уголовного дела по статье о подделке подписи, однако местная полиция ему отказала.

Примечательно, что водитель мотоцикла, которого не удалось найти, имеет некие связи с местными правоохранителями и работал аварийным комиссаром.