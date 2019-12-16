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Автоновости

Сибиряки сняли на видео, как водитель пассажирского автобуса рулит ногами

В сети появилось видео, снятое на проспекте Маркса в Новосибирске.

Автобус, окно.
Автобус, окно.
СС0

На кадрах видно, как водитель автобуса № 39 управляет транспортом при помощи ног, а руки его в это время отдыхают на подлокотниках.

«В пятничный час пик водитель автобуса НефАЗ, работающего на маршруте № 39, решил дать рукам отдохнуть и порулить ногами», — говорится в описании ролика.

Кто-то из комментаторов пожалел уставшего за смену водителя, но большинство были разгневаны, пишет News.ru.

Они начали дискутировать, как водитель в таком положении будет тормозить и почему в его руках нет еще бутылки пива с сигаретой и телефона.

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