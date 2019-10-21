Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Сибиряку начислили почти 300 тысяч рублей транспортного налога за Bentley

Владельцу автомобиля Bentley Bentayga 2016 года выпуска из Новосибирска насчитали 273,6 тысячи рублей транспортного налога после вступления в силу новых правил расчета пошлины.

Бронированный лимузин Путина "Сенат".
Бронированный лимузин Путина "Сенат".
kremlin.ru

В отношении автомобиля был применен максимальный повышающий коэффициент — 3.

Начальник отдела налогообложения имущества новосибирского УФНС России Андрей Сударев пояснил, что повышающий коэффициент — от 1,1 до 3 баллов — при расчете транспортного налога применяется к автомобилям стоимостью от 3 млн рублей, сообщает «НДН.Инфо».

Поскольку стоимость кроссовера Bentley Bentayga составляет около 15 млн рублей, к машине применили максимальный коэффициент, объяснил Сударев.

Похожие суммы за 2018 год придется заплатить владельцам Mercedes-Benz AMG GLS 63 (сумма налога — 263,25 тыс. рублей) и Land Rover — 229,5 тыс. рублей.

Список пополнился

В сентябре прошлого года Минпромторг сократил число автомобилей дороже трех миллионов рублей, к которым применяются максимальные повышающие коэффициенты при расчете транспортного налога.

В этом году список дорогих автомобилей дополнили тремя иномарками — BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT — а также понизили до 1,1 повышающий коэффициент для авто стоимостью 3−5 миллионов рублей не старше трех лет, пишет ura.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость