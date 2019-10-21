Сибиряку начислили почти 300 тысяч рублей транспортного налога за Bentley

Владельцу автомобиля Bentley Bentayga 2016 года выпуска из Новосибирска насчитали 273,6 тысячи рублей транспортного налога после вступления в силу новых правил расчета пошлины.

В отношении автомобиля был применен максимальный повышающий коэффициент — 3.

Начальник отдела налогообложения имущества новосибирского УФНС России Андрей Сударев пояснил, что повышающий коэффициент — от 1,1 до 3 баллов — при расчете транспортного налога применяется к автомобилям стоимостью от 3 млн рублей, сообщает «НДН.Инфо».

Поскольку стоимость кроссовера Bentley Bentayga составляет около 15 млн рублей, к машине применили максимальный коэффициент, объяснил Сударев.

Похожие суммы за 2018 год придется заплатить владельцам Mercedes-Benz AMG GLS 63 (сумма налога — 263,25 тыс. рублей) и Land Rover — 229,5 тыс. рублей.

Список пополнился

В сентябре прошлого года Минпромторг сократил число автомобилей дороже трех миллионов рублей, к которым применяются максимальные повышающие коэффициенты при расчете транспортного налога.

В этом году список дорогих автомобилей дополнили тремя иномарками — BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT — а также понизили до 1,1 повышающий коэффициент для авто стоимостью 3−5 миллионов рублей не старше трех лет, пишет ura.ru.