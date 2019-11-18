Сидите дома: непогода сдувает автомобили с алтайских трасс

На дорогах в Алтайском крае очень низкая видимость из-за метели. Очевидцы сообщают о нескольких авариях на трассах.

По информации группы «Инцидент Барнаул», на Чуйском тракте между Тальменкой и «Гранями Алтая» произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Также на границе с Новосибирской областью автомобиль уехал в кювет и перевернулся. В Безменово в кювет уехал «КамАЗ». Еще одно ДТП случилось между Боровихой и Новоалтайском.

«Трасса Барнаул-Алейск-Рубцовск, видимость 50−150 метров. Метель, сильный боковой ветер!», — предупреждают водители в Barnaul22.

Госавтоинспекция Алтайского края обращается к водителям с просьбой без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

По данным Алтайского ЦГМС, в регионе действует штормовое предупреждение. 18 ноября мокрый снег, местами сильные метели, гололед, ветер до 24 м/с, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы.