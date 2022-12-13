Буран 13 декабря остановил движение в Барнауле. Автомобили и автобусы стоят в пробках все утро.

Движение сильно затруднено по пр. Калинина в обе стороны, по ул. Цеховой, по ул. Пионеров в сторону пл. Текстильщиков.

Менее серьезные заторы образовались на ул. Профинтерна, ул. Сизова, на пр. Комсомольском.

Пр. Строителей стоит, барнаульцы едут по нему с Павловского тракта (который тоже скован), с ул. Власихинской и Советской Армии (на обеих улицах серьезные пробки). На ул. Попова авария в районе остановки «Улица Антона Петрова» в правом ряду.

Также сложно проехать по ул. Кутузова, по шоссе Ленточный Бор.