Сильный ветер сдувает машины с дорог в Алтайском крае

Алатйские автомобилисты сообщают, что в некоторых районах края 22 декабря ветер мешает движению и заставляет прижиматься к обочине. Одну из машин немного сдуло с дороги, пишут в группе «Инцидент Рубцовск».

Пользователи сообщают о гололеде, поземке и боковом ветра в Змеиногорском направлении. Один из очевидцев опубликовал снимок и написал, что автомобиль УАЗ «чуть-чуть сдуло на обочину».

Из-за непогоды в ГИБДД по Алтайскому краю рекомендуют автомобилистам без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов. Так же советуют быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и не забывать про безопасную дистанцию.

Напомним, с 21 по 23 декабря в регионе ожидают снег и метель, на дорогах будет гололедица.