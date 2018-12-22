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Сильный ветер сдувает машины с дорог в Алтайском крае

Алатйские автомобилисты сообщают, что в некоторых районах края 22 декабря ветер мешает движению и заставляет прижиматься к обочине. Одну из машин немного сдуло с дороги, пишут в группе «Инцидент Рубцовск».

Дорога в Алтайском крае 22 декабря
Дорога в Алтайском крае 22 декабря
Сергей в vk.com/incident_rubtsovsk

Пользователи сообщают о гололеде, поземке и боковом ветра в Змеиногорском направлении. Один из очевидцев опубликовал снимок и написал, что автомобиль УАЗ «чуть-чуть сдуло на обочину».

Из-за непогоды в ГИБДД по Алтайскому краю рекомендуют автомобилистам без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов. Так же советуют быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и не забывать про безопасную дистанцию.

Напомним, с 21 по 23 декабря в регионе ожидают снег и метель, на дорогах будет гололедица.

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