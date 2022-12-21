Ситуация на барнаульских дорогах осложнится в связи с новогодними праздниками

Праздничные мероприятия и представления для детей
Напоминаем, что с 19 декабря в Барнауле проходят новогодние представления для учащихся начальных классов со всего края. В Алтайском краевом театре драмы с 21 декабря начались новогодние спектакли — их посетят 12 тыс. школьников.
Всего праздничные представления посетят более 40 тыс. школьников.
Автобусы с детьми и пешие колонны сопровождают сотрудники полиции и экипажи ДПС по проспектам Ленина, Красноармейскому, Строителей, Комсомольскому, Павловскому тракту, улице Молодежной.
Уборка снега
Накануне в Барнауле выпало большое количество снега. Дороги и тротуары расчищает снегоуборочная техника.
21 декабря для уборки снега задействовано 145 машин.
Что делать водителям?
Власти города просят водителей с пониманием отнестись к временным сложностям.
Чтобы избежать дискомфорта на дорогах, водителям следует заранее планировать поездки и выбирать наиболее удобные маршруты. По возможности избегайте поездок в часы пик. Будьте предельно внимательны и соблюдайте правила дорожного движения.
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