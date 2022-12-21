Ситуация на барнаульских дорогах осложнится в связи с новогодними праздниками

Дорожная обстановка в Банауле осложнена из-за множества праздничных мероприятий, представлений для учащихся и работой снегоуборочной техники. Об этом сообщает мэрия города.

Праздничные мероприятия и представления для детей

Напоминаем, что с 19 декабря в Барнауле проходят новогодние представления для учащихся начальных классов со всего края. В Алтайском краевом театре драмы с 21 декабря начались новогодние спектакли — их посетят 12 тыс. школьников.

Всего праздничные представления посетят более 40 тыс. школьников.

Автобусы с детьми и пешие колонны сопровождают сотрудники полиции и экипажи ДПС по проспектам Ленина, Красноармейскому, Строителей, Комсомольскому, Павловскому тракту, улице Молодежной.

Водитель за рулем. CC0

Уборка снега

Накануне в Барнауле выпало большое количество снега. Дороги и тротуары расчищает снегоуборочная техника.

21 декабря для уборки снега задействовано 145 машин.

Уборка снега в Барнауле. barnaul.org

Что делать водителям?

Власти города просят водителей с пониманием отнестись к временным сложностям.

Чтобы избежать дискомфорта на дорогах, водителям следует заранее планировать поездки и выбирать наиболее удобные маршруты. По возможности избегайте поездок в часы пик. Будьте предельно внимательны и соблюдайте правила дорожного движения.