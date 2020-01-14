Skoda нашла нового официального дилера в Алтайском крае

Российское представительство компании Skoda подвело итоги тендера по Алтайскому краю, сообщает «Континент Сибирь». Из трех участников выиграл «Автоцентр АНТ», который также является официальным дилером Nissan, Datsun, Hyundai, Mitsubishi в Барнауле.

Изначально официальным дилером Skoda в Алтайском крае была компания «АлтайЕвроМоторс», но в 2018 году после получения дилерства Toyota и Lexus она приняла решение перейти в статус авторизованного сервисного партнера по марке Skoda. С тех пор чешская марка ищет в регионе нового официального дилера.

По словам PR-менеджера Skoda в России Тимура Алиева, запустить дилерский центр планируется в середине 2020 года.

Предполагается, что он откроется на площадке на Павловском тракте, которую сейчас занимает бренд Datsun. Директор дилерского центра Nissan «Автоцентра АНТ» Александр Кухленко от комментариев пока воздержался.