Сколько транспортных средств и за что конфисковали в Алтайском крае

Краевая госавтоинспекция рассказала, сколько транспорта конфисковали у владельцев, которые управляли им в состоянии алкогольного опьянения.

В июле 2022 года в УК РФ дополнили статью о конфискации транспорта в пользу государства.

В ведомстве объяснили: если человек нарушил ПДД и привлечен к уголовной ответственности, его средство передвижения может быть конфисковано. Это может быть и автомобиль, и мотоцикл, и трактор, и мопед.

Также привели перечень нарушений, за которые возможна конфискация:

второй или более раз человек управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения ( либо отказывается от теста на алкоголь);

либо отказывается от теста на алкоголь); третий и последующие выезды на встречную полосу;

третье и последующие превышение скорости на 60 км/ч или более;

третье и последующее управление автомобилем водителем , лишенным прав.

Конфискуют транспорт после обвинительного приговора в суде.

С момента нововведения в законе по настоящее время конфисковали 50 транспортных средств, которыми повторно управляли в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что массовую проверку водителей автобусов устроят барнаульские инспекторы.