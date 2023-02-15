16 февраля
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Автоновости

Сколько транспортных средств и за что конфисковали в Алтайском крае

Краевая госавтоинспекция рассказала, сколько транспорта конфисковали у владельцев, которые управляли им в состоянии алкогольного опьянения.

Машина.
Машина.
unsplash.com

В июле 2022 года в УК РФ дополнили статью о конфискации транспорта в пользу государства.

В ведомстве объяснили: если человек нарушил ПДД и привлечен к уголовной ответственности, его средство передвижения может быть конфисковано. Это может быть и автомобиль, и мотоцикл, и трактор, и мопед.

Также привели перечень нарушений, за которые возможна конфискация:

  • второй или более раз человек управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (либо отказывается от теста на алкоголь);
  • третий и последующие выезды на встречную полосу;
  • третье и последующие превышение скорости на 60 км/ч или более;
  • третье и последующее управление автомобилем водителем, лишенным прав.

Конфискуют транспорт после обвинительного приговора в суде.

С момента нововведения в законе по настоящее время конфисковали 50 транспортных средств, которыми повторно управляли в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что массовую проверку водителей автобусов устроят барнаульские инспекторы.

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