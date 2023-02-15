Сколько транспортных средств и за что конфисковали в Алтайском крае

В июле 2022 года в УК РФ дополнили статью о конфискации транспорта в пользу государства.
В ведомстве объяснили: если человек нарушил ПДД и привлечен к уголовной ответственности, его средство передвижения может быть конфисковано. Это может быть и автомобиль, и мотоцикл, и трактор, и мопед.
Также привели перечень нарушений, за которые возможна конфискация:
- второй или более раз человек управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (либо отказывается от теста на алкоголь);
- третий и последующие выезды на встречную полосу;
- третье и последующие превышение скорости на 60 км/ч или более;
- третье и последующее управление автомобилем водителем, лишенным прав.
Конфискуют транспорт после обвинительного приговора в суде.
С момента нововведения в законе по настоящее время конфисковали 50 транспортных средств, которыми повторно управляли в состоянии опьянения.
Ранее сообщалось, что массовую проверку водителей автобусов устроят барнаульские инспекторы.