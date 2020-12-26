«Смешной товарищ»: барнаульцы не поддержали автомобилиста, на авто которого сошла «лавина» снега

25 декабря в Барнауле, около дома по адреса Балтийская, 25, произошло ЧП. Снег с балкона упал прямо на припаркованную рядом машину. В сети неудачливого автомобилиста не поддержали.

Информацию о случившемся разместило сообщество «Инцидент Барнаул». В ней говорится, что причиной произошедшего стала несвоевременной очисткой балконного козырька на последнем этаже здания.

Как итог, самопроизвольный сход снега с крыши. В результате припаркованный автомобиль получил повреждения.

Любопытно, что пользователи соцсети неудачливого автолюбителя не поддержали. Ему вменяют то, что он поставил свое авто ближе чем на 10 метров, что противоречит правилам. Скорее всего, дело о причинении повреждений уйдет в суд.