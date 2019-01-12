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Сметы на строительство четвертого моста в Новосибирске завысили в 3 раза

Цены на материалы в смете на подготовительные работы при строительстве 4-го моста через Обь в Новосибирске были завышены в 3 раза. Об этом сообщила областная контрольно-счетная палата.

Октябрьский мост в Новосибирске
Октябрьский мост в Новосибирске
sib.fm

Проект нулевого цикла строительства объекта готовила питерская компания «Институт Стройпроект». Цены, которые они указали, выше рыночных в 2−3,5 раза, выяснили аудиторы и предложили провести экспертизу проекта, чтобы не допустить неэффективных трат из бюджета.

Счетная палата выявила и другие нарушения. Согласно документам, строительство моста должно было начаться 6 декабря 2017 года, но на момент проверки работы ещё не стартовали. Также выяснилось, что подрядчики начали выносить инженерные сооружения из зоны строительства без необходимых разрешений.

Четвертый мост через Обь собираются построить в створе улицы Иппордромская. Он соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом. ​Общая стоимость полуторакилометрового шестиполосного моста вместе с развязками — 47,1 млрд руб. Проезд по мосту будет платным, пока стоимость проезда оценивалась в сумме до ста рублей. Концессионер получит гарантию прибыли на 21 год. Концессионное соглашение на строительство моста подписано 6 декабря 2017 года, пишет РБК.

В проекте бюджета Новосибирской области на 2019 год запланировано 2,14 млрд рублей на четвертый мост. Федеральная правительственная комиссия предварительно решила выделить 26,2 млрд рублей на строительство объекта из средств, собранных по системе «Платон», уточняет «Тайга.Инфо».

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