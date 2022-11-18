18 ноября
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Автоновости

Снежный гость. Что за снегоход прямиком из Канады продают за 2,2 млн рублей в Барнауле

Зима уже на пороге, а это значит, что пора переходить на зимний вид транспорта. Снегоход BRP Commander 900 ACE turbo из Канады продают за 2,2 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Авито.

Снегоход BRP Commander 900 ACE turbo за 2,2 млн рублей
Снегоход BRP Commander 900 ACE turbo за 2,2 млн рублей
Авито

Владелец покупал снегоход у официального канадского дилера за наличный расчет. Он прослужил прошлому хозяину два года и проехал почти 2 тыс. км. И все еще в идеальном состоянии

На этой модели стоят:

  • Двигатели ROTAX 900 ACE Turbo,
  • Платформа Radien-X,
  • Подвеска EASYRIDE + амортизаторы KYB KASHIMA,
  • Передняя подвеска LFS,
  • Регулируемая проставка,
  • Лыжи BLADE DS+.

А также стоит цифровой дисплей, электрический стартер и роскошное двухместное сиденье.

Владелец уверяет, что это лучшее предложение на рынке. Это связано с тем, что официальный поставок в Россию больше нет.

«Таких цен больше нет и не будет. В 2023 поднимут утилизационный сбор в пять раз. Потому этот снегоход будет только дорожать».

У снегохода бензиновый двигатель и 160 лошадиных сил.

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