Снежный гость. Что за снегоход прямиком из Канады продают за 2,2 млн рублей в Барнауле

Владелец покупал снегоход у официального канадского дилера за наличный расчет. Он прослужил прошлому хозяину два года и проехал почти 2 тыс. км. И все еще в идеальном состоянии
На этой модели стоят:
- Двигатели ROTAX 900 ACE Turbo,
- Платформа Radien-X,
- Подвеска EASYRIDE + амортизаторы KYB KASHIMA,
- Передняя подвеска LFS,
- Регулируемая проставка,
- Лыжи BLADE DS+.
А также стоит цифровой дисплей, электрический стартер и роскошное двухместное сиденье.
Владелец уверяет, что это лучшее предложение на рынке. Это связано с тем, что официальный поставок в Россию больше нет.
«Таких цен больше нет и не будет. В 2023 поднимут утилизационный сбор в пять раз. Потому этот снегоход будет только дорожать».
У снегохода бензиновый двигатель и 160 лошадиных сил.