Снежный гость. Что за снегоход прямиком из Канады продают за 2,2 млн рублей в Барнауле

Зима уже на пороге, а это значит, что пора переходить на зимний вид транспорта. Снегоход BRP Commander 900 ACE turbo из Канады продают за 2,2 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Авито .

Владелец покупал снегоход у официального канадского дилера за наличный расчет. Он прослужил прошлому хозяину два года и проехал почти 2 тыс. км. И все еще в идеальном состоянии

На этой модели стоят:

Двигатели ROTAX 900 ACE Turbo,

Платформа Radien-X,

Подвеска EASYRIDE + амортизаторы KYB KASHIMA,

Передняя подвеска LFS,

Регулируемая проставка,

Лыжи BLADE DS+.

А также стоит цифровой дисплей, электрический стартер и роскошное двухместное сиденье.

Владелец уверяет, что это лучшее предложение на рынке. Это связано с тем, что официальный поставок в Россию больше нет.

«Таких цен больше нет и не будет. В 2023 поднимут утилизационный сбор в пять раз. Потому этот снегоход будет только дорожать».

У снегохода бензиновый двигатель и 160 лошадиных сил.