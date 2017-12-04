Снимок убитой дороги в Бийске победил на всероссийском фотоконкурсе

Конкурс проходил с 15 октября по 15 ноября. Со всей страны ОНФ получил 1641 работу из 164 городов. Из Сибирского федерального округа прислали 82 фотографии. Лидером по количеству откликов стал Алтайский край с 34 работами из Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и Ключей.

По итогам конкурса жюри определили трех победителей. Им вручат зеркальные фотоаппараты. Еще 20 человек (включая Анну Наседкину) получат брендированные футболки. Также из числа победителей пять человек пригласят в Москву на "Форум действий" ОНФ.

В 2017 году заменили асфальт на восьми улицах, попавших в ТОП-10 по числу голосов жителей Алтайского края на сайте "Карта убитых дорог" Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В октябре жители Бийска жаловались, что на отремонтированных улицах после дождей подолгу стоит вода. Эту же проблему зафиксировали федеральные эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они потребовали от мэрии наукограда принять меры.

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