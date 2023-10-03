Kawasaki ninja zx10r в интересной расцветке продают в Барнауле за 500 тыс. рублей. Объявление разместили на " Авито ".

Сочный Kawasaki ninja продают в Барнауле за 500 тыс. рублей

Ninja ZX-10R, созданный на испытательных полигонах чемпионата мира FIM WorldSBK, является прямым результатом десятилетий инноваций в области шоссейных гонок мирового класса. Благодаря ним гонщик Kawasaki Racing Team (KRT) Джонатан Ри завоевал шесть чемпионских титулов подряд.

Продавец заявляет, что мотоцикл в достойном состоянии как внешне, так и технически.

Интересные "фишки":

Оригинальный пластик

Новые тормозные диски (перед/зад)

Новый дорогой аккумулятор

Сделан хороший свет

Армированные тормозные шланги (перед)

Новая цепь + звезды

Владельцы отмечают, что дальних поездок мотоцикл не подойдет. Однако любителям покататься по городу - в самый раз.

У спортбайка бензиновый двигатель, механическая коробка передач и 175 лошадиных сил.

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