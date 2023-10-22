Kawasaki Ninja zx10r в интересной расцветке продают в Барнауле за 500 тыс. рублей. Объявление разместили на " Авито ".

Сочный Kawasaki ninja продают в Барнауле за 500 тыс. рублей

Ninja ZX-10R, созданный на испытательных полигонах чемпионата мира FIM WorldSBK, является прямым результатом десятилетий инноваций в области шоссейных гонок мирового класса. Благодаря ним гонщик Kawasaki Racing Team (KRT) Джонатан Ри завоевал шесть чемпионских титулов подряд.

Продавец заявляет, что мотоцикл в достойном состоянии как внешне, так и технически.

Интересные фишки:

Оригинальный пластик;

Новые тормозные диски (перед/зад);

Новый дорогой аккумулятор;

Сделан хороший свет;

Армированные тормозные шланги (перед);

Новая цепь + звезды.

Владельцы отмечают, что для дальних поездок мотоцикл не подойдет. Однако любителям покататься по городу - в самый раз.

У спортбайка бензиновый двигатель, механическая коробка передач и 175 лошадиных сил.

В Барнауле продают самый дорогой автомобиль.