22 октября
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Автоновости

Сочный Kawasaki Ninja продают в Барнауле за 500 тыс. рублей

Kawasaki Ninja zx10r в интересной расцветке продают в Барнауле за 500 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Сочный Kawasaki ninja продают в Барнауле за 500 тыс. рублей
Сочный Kawasaki ninja продают в Барнауле за 500 тыс. рублей
"Авито"

Ninja ZX-10R, созданный на испытательных полигонах чемпионата мира FIM WorldSBK, является прямым результатом десятилетий инноваций в области шоссейных гонок мирового класса. Благодаря ним гонщик Kawasaki Racing Team (KRT) Джонатан Ри завоевал шесть чемпионских титулов подряд.

Продавец заявляет, что мотоцикл в достойном состоянии как внешне, так и технически.

Интересные фишки:

  • Оригинальный пластик;
  • Новые тормозные диски (перед/зад);
  • Новый дорогой аккумулятор;
  • Сделан хороший свет;
  • Армированные тормозные шланги (перед);
  • Новая цепь + звезды.

Владельцы отмечают, что для дальних поездок мотоцикл не подойдет. Однако любителям покататься по городу - в самый раз.

У спортбайка бензиновый двигатель, механическая коробка передач и 175 лошадиных сил.

В Барнауле продают самый дорогой автомобиль.

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