2 апреля
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Автоновости

Сочную Skoda продают в Сибири за 6,6 млн рублей

Skoda Enyaq Coupe 2024 года выпуска продают в Красноярске за 6,6 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Сочную Skoda продают в Сибири за 6,6 млн рублей.
Сочную Skoda продают в Сибири за 6,6 млн рублей.
"Авито"

Skoda Enyaq Coupe — это более изящная и стильная версия практичного электрического внедорожника Enyaq. Он удобный и просторный.

В стандартной комплектации все версии получают гладкую панорамную стеклянную крышу с темной тонировкой, которая придает кузову почти двухцветный цветовой эффект.

Интерьер тоже выглядит и ощущается довольно особенно. Спереди он практически такой же, как стандартный Enyaq, поэтому вы получаете мягкую тканевую и кожаную обивку (в зависимости от того, какую отделку вы выберете). А на дверях и верхней части приборной панели есть мягкий на ощупь пластик.

Сочную Skoda продают в Сибири за 6,6 млн рублей.
Сочную Skoda продают в Сибири за 6,6 млн рублей.
"Авито"

Отмечается, что ветровое стекло наклонено довольно круто, поэтому обзор спереди не так хорош, как на обычной машине.

У Skoda автоматическая коробка передач, электрический двигатель и 180 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что самый комфортный и безопасный трицикл продают в Сибири за пять млн рублей.

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