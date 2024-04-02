Сочную Skoda продают в Сибири за 6,6 млн рублей.

Skoda Enyaq Coupe — это более изящная и стильная версия практичного электрического внедорожника Enyaq. Он удобный и просторный.
В стандартной комплектации все версии получают гладкую панорамную стеклянную крышу с темной тонировкой, которая придает кузову почти двухцветный цветовой эффект.
Интерьер тоже выглядит и ощущается довольно особенно. Спереди он практически такой же, как стандартный Enyaq, поэтому вы получаете мягкую тканевую и кожаную обивку (в зависимости от того, какую отделку вы выберете). А на дверях и верхней части приборной панели есть мягкий на ощупь пластик.
Отмечается, что ветровое стекло наклонено довольно круто, поэтому обзор спереди не так хорош, как на обычной машине.
У Skoda автоматическая коробка передач, электрический двигатель и 180 лошадиных сил.
Ранее сообщалось, что самый комфортный и безопасный трицикл продают в Сибири за пять млн рублей.
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