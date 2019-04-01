«Соединили берега»: как на Чуйском тракте пятый год строят мост через Чумыш

В конце марта завершился важный этап строительства нового моста через Чумыш на трассе Барнаул-Новосибирск около Тальменки: дорожники наконец надвинули конструкцию на опоры. Рассказываем, почему работы растянулись на пять лет, когда по новому мосту поедут машины и что будет со старым.

Как строят новый мост

На опорах моста сейчас лежат 2,5 тыс. тонн металла. Все это — одна сплошная конструкция длиной 305 метров. Ее варили на берегу и постепенно надвигали на опоры гидравлическими домкратами. Основа будущего моста двигалась по опорам со скоростью примерно метр в час.

Теперь основной и самый сложный этап строительства позади. «Соединили берега, как говорят дорожники», заметил представитель подрядчика, председатель совета директоров компании «Сибмост» Сергей Титов.

По его словам, сейчас на объекте круглосуточно работают до 140 человек. Летом их число увеличится до 300, а техники будет под 250 единиц.

Строительство моста через Чумыш. 29 марта 2019 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

В 2019 году всем им предстоит большая работа: нужно сделать насыпи на подходах к мосту, положить асфальт, установить барьеры. Помимо этого необходимо доделать почти 9 км подходов (их реконструируют из двухполосных в четырехполосные) и достроить две двухуровневые развязки — у Тальменки и на съезде в Луговое.

Чем хорош новый мост

Для автомобилистов есть как минимум три важных момента. Первое — мост шире старого (28 метров против 7). На нем, а также на участках перед мостом с обеих сторон, движение организуют в четыре полосы (раньше было две). Благодаря этому пропускная способность увеличится в три раза, сказал начальник управления автодорог «Алтай» Ярослав Долинский.

Ярослав Долинский , начальник упрдор «Алтай». Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Во-вторых, так как мост получился цельный, на нем будет всего два деформационных шва — на заезде и съезде. Эти швы оставляют для сезонного расширения материалов. Когда автомобиль пересекает их, они, как правило, громыхают, а машина как будто заезжает на неровность. То есть движение по новому мосту станет комфортнее.

Наконец, мост сделают освещенным, установят на нем информационные табло и метеостанции.

Строительство моста через Чумыш. 29 марта 2019 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Когда откроют мост и что сделают со старым

Движение по новому четырехполосному мосту планируют открыть уже летом, ориентировочно в июле-августе — все зависит от погоды. Но в начале разрешат ездить только по двум полосам. Дело в том, что развязки к тому моменту еще только будут строиться, и четырехполосное движение на всем 9-километровом участке до осени организовать не получится.

В целом же мост и все подходы генподрядчик «Сибмост» должен сдать к 1 ноября.

Параллельно со строительством дорожники займутся демонтажом старого моста, построенного еще в 1960-е. Его разберут полностью и утилизируют. На это потребуется около месяца-полутора, сказал Сергей Титов.

Почему объект превратился в долгострой

Строительство нового моста и подъездов к нему началось еще в 2014 году. До конца 2015 года работы велись активно, сдать объект планировали в 2017 году. Позже дату ввода в эксплуатацию несколько раз переносили. Причины— сокращение финансирования и финансовые проблемы генподрядчика, новосибирского «Сибмоста».

«Росавтодор» даже пытался расторгнуть договор с генподрядчиком через суд, но тот сумел избежать банкротства и продолжить работу. Как рассказал Ярослав Долинский, за срывы по срокам «Сибмост» неоднократно штрафовали. За 2016 и 2017 годы компания выплатила около 30 млн рублей. Сейчас специалисты подсчитывают сумму взысканий за 2018 год.

Сергей Титов , руководитель «Сибмоста». Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Сергей Титов заверил, что сейчас «Сибмост» обладает всеми ресурсами, чтобы завершить стройку до конца строительного сезона 2019 года.

Как уточнил Ярослав Долинский, на возведение моста и реконструкцию подъездов к нему потратят чуть более трех миллиардов рублей. Эти деньги выделили из федерального бюджета. На сегодняшний день Долинский оценивает готовность объектов в 70%.