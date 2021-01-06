Сотрудники ГИБДД спасли на алтайской трассе замерзающую автоледи

6 января, около 8 утра, на проселочной дороге в Зонального района экипаж ДПС заметил слетевший в кювет автомобиль. Оказалось, что автоледи не справилась с правлением и вылетела с трассы.

Женщина-водитель на «Тойоте Платц» пояснила, что из-за сильного порыва ветра и скользкости не смогла справиться с управлением и съехала с проезжей части.

Попытки самостоятельно выбраться из снежного плена были безрезультатными, а проезжающие мимо водители не обращали внимания на призывы о помощи автоледи.



Сотрудники ГИБДД посадили женщину в салон патрульного автомобиля для обогрева, после чего, преодолев сугробы и подойдя к застрявшему в снегу транспортному средству, помогли вытолкать его из кювета.

Автоледи поблагодарила инспекторов ДПС за вовремя оказанную помощь и отправилась дальше.