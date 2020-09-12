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Сотрудница алтайской полиции сбила ребенка на пешеходном переходе

В Республике Алтай следователи проверяют инцидент, произошедший 10 сентября в Усть-Кане. Сообщается, что женщина-полицейский сбила десятилетнего мальчика на «зебре», пишут «Новости Горного Алтая».

Дорожный знак, аварийная остановка.
Дорожный знак, аварийная остановка.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По данным СУСК, ДТП случилось в 17:00 часов. Ребенка сбила дознаватель территориального отдела полиции в Усть-Канском районе.

У пострадавшего серьезные травмы — перелом бедренной кости со смещением и закрытая черепно-мозговая травма. Медики оказали необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, сотрудница полиции находилась в трезвом состоянии. Авария произошла из-за того, что женщина отвлеклась на находящегося в салоне ребенка.

Назначено несколько судебных экспертиз, проводятся проверочные и следственные мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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