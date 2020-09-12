Сотрудница алтайской полиции сбила ребенка на пешеходном переходе

По данным СУСК, ДТП случилось в 17:00 часов. Ребенка сбила дознаватель территориального отдела полиции в Усть-Канском районе.
У пострадавшего серьезные травмы — перелом бедренной кости со смещением и закрытая черепно-мозговая травма. Медики оказали необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает.
По предварительным данным, сотрудница полиции находилась в трезвом состоянии. Авария произошла из-за того, что женщина отвлеклась на находящегося в салоне ребенка.
Назначено несколько судебных экспертиз, проводятся проверочные и следственные мероприятия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.