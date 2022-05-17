17 мая
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Автоновости

Социальный портрет пьяного водителя составили в России

Социальный портрет пьяного водители составили в Научном центре безопасности дорожного движения МВД, передает «Рен ТВ».

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

В обзоре центра сообщается, что в 2021 году участниками ДТП чаще становились мужчины 30−39 лет. У них среднее или среднее специальное образование.

При этом россияне с ученой степенью за год не совершили ни одного ДТП.

Также, как показала статистика, около половины нарушителей не трудоустроены.

Уточняется, что среди всех аварий с участием автомобилистов, ранее лишенных прав, больше 40% были пьяными. Кроме того в состоянии алкогольного опьянения управляли 43,8% водителей, которых уже привлекали к уголовной ответственности.

83% пьяных ДТП происходят на легковых авто, 13% — на мотоциклах и 4% — на остальных транспортных средствах.

По сведениям Научного центра безопасности дорожного движения МВД, абсолютное большинство аварий в 2021 году произошло по вине пьяных водителей. В таких ДТП погибли 3 445 человек — 89,1% от общего числа погибших в авариях с участием пьяных водителей.

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