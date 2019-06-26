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26 июня
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Автоновости

«Спешил в Крым»: лихач разогнался до немыслимой скорости на мосту, ведущем на полуостров

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио «Спутник в Крыму».

Крымский мост через Керченский пролив.
Крымский мост через Керченский пролив.
kremlin.ru

Как рассказал начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев, автомобиль нарушителя ехал со скоростью 243 км в час.

«Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть», — заявил Леонтьев.

Он также добавил, что на Крымском мосту установлены десять камер, которые фиксируют движение транспорта.

Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Путепровод стал самым протяженным в России — длина моста составила 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено на полгода раньше первоначального срока. Движение поездов начнется в 2019 году.

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