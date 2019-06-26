«Спешил в Крым»: лихач разогнался до немыслимой скорости на мосту, ведущем на полуостров

Как рассказал начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев, автомобиль нарушителя ехал со скоростью 243 км в час.
«Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть», — заявил Леонтьев.
Он также добавил, что на Крымском мосту установлены десять камер, которые фиксируют движение транспорта.
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Путепровод стал самым протяженным в России — длина моста составила 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено на полгода раньше первоначального срока. Движение поездов начнется в 2019 году.