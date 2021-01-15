Специалисты назвали 5 признаков качественного сервиса для автомобиля

«Скупой платит дважды»; «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи»; «Ленивый три раза ходит, а скупой три раза платит» — все знают эти прописные истины. Мы ищем хороших докторов, чтобы получить эффективное лечение и быстро выздороветь. Мы ищем первоклассных педагогов, чтобы блистать отличным образованием. Мы стремимся покупать качественную одежду и технику потому, что она дольше прослужит. Мы предпочитаем качественные продукты, ведь они полезнее. Вот и для своего автомобиля нужно выбирать качественный сервис.

Уважаемые владельцы автомобилей ŠKODA, доверьте свой автомобиль профессионалам! Почему стоит обратиться в Сервисный центр официального дилера ŠKODA «АНТ Барнаул»?

1. Современное оборудование и инструменты Наш сервисный центр оснащен всем необходимым диагностическим оборудованием и специальными инструментами согласно требованиям изготовителя.

2. Высококвалифицированные специалисты Персонал Сервисного центра ŠKODA «АНТ Барнаул» обладает всеми необходимыми навыками и авторизован на все виды работ по обслуживанию автомобилей.

Качественный сервис. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Качественный сервис. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Качественный сервис. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

3. Обслуживание в соответствии с рекомендациями производителя Мы работаем в соответствии с технологией и по нормативам изготовителя.

4. Оригинальные детали и рекомендованные материалы Оригинальные детали ŠKODA идентичны используемым при сборке автомобилей, имеют максимальную надежность и долгий срок службы. Высококачественные материалы и технологии гарантируют безопасное и комфортное вождение.

Качественный сервис. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Качественный сервис. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Качественный сервис. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

5. Гарантия на выполненные работы и замененные детали На оригинальные детали и аксессуары, приобретенные у официального дилера, предоставляется 2-летняя гарантия без ограничения пробега с момента покупки детали или ее установки в официальной дилерской сети ŠKODA.

Наши мастера-консультанты проведут для вас персональную экскурсию в сревисный центр (зона прямой приемки автомобиля, посты ТО, кузовной цех). Всех без исключения клиентов интересует баланс важных показателей сервисного обслуживания — это цена и качество. Обсудите с вашим персональным консультантом перечень необходимых работ, оцените стоимость работ, материалов, аксессуаров. Зачастую это миф и стереотип, что у официальных дилеров дороже.

Качественный сервис. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Вы можете не сомневаться в качестве выполненных работ и получить еще ряд приятных дополнений:

приветливые и доброжелательные хостес приготовят вам ароматный кофе или чай абсолютно бесплатно;

вы всегда можете воспользоваться зарядными устройствами и быть на связи;

если вы оставите свой автомобиль в сервисном центре для проведения работ , мы абсолютно бесплатно вызовем для вас такси в один пункт назначения в пределах г. Барнаула;

мы абсолютно бесплатно вызовем для вас такси в один пункт назначения в пределах г. Барнаула; если вы решите ожидать выполнения работ в сервисном центре , можете комфортно расположиться в клиентской зоне и в режиме реального времени наблюдать за ходом работ;

можете комфортно расположиться в клиентской зоне и в режиме реального времени наблюдать за ходом работ; после проведения сервисных работ вы получите чистый автомобиль , причем мойка для вас будет абсолютно бесплатной;

причем мойка для вас будет абсолютно бесплатной; если вы посетите наш дилерский центр с ребенком , мы предложим юному клиенту интересно провести время за развивающими играми , рисованием и просмотром мультфильмов.

Качественный сервис. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Мы всегда рады вам и вашей семье в официальном дилерском центре ŠKODA «АНТ Барнаул»!

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

ПН-ПТ: 8:00 — 19:00

СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru