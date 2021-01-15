Специалисты назвали 5 признаков качественного сервиса для автомобиля

Уважаемые владельцы автомобилей ŠKODA, доверьте свой автомобиль профессионалам! Почему стоит обратиться в Сервисный центр официального дилера ŠKODA «АНТ Барнаул»?
Наш сервисный центр оснащен всем необходимым диагностическим оборудованием и специальными инструментами согласно требованиям изготовителя.
Персонал Сервисного центра ŠKODA «АНТ Барнаул» обладает всеми необходимыми навыками и авторизован на все виды работ по обслуживанию автомобилей.
Мы работаем в соответствии с технологией и по нормативам изготовителя.
Оригинальные детали ŠKODA идентичны используемым при сборке автомобилей, имеют максимальную надежность и долгий срок службы. Высококачественные материалы и технологии гарантируют безопасное и комфортное вождение.
На оригинальные детали и аксессуары, приобретенные у официального дилера, предоставляется 2-летняя гарантия без ограничения пробега с момента покупки детали или ее установки в официальной дилерской сети ŠKODA.
Наши мастера-консультанты проведут для вас персональную экскурсию в сревисный центр (зона прямой приемки автомобиля, посты ТО, кузовной цех). Всех без исключения клиентов интересует баланс важных показателей сервисного обслуживания — это цена и качество. Обсудите с вашим персональным консультантом перечень необходимых работ, оцените стоимость работ, материалов, аксессуаров. Зачастую это миф и стереотип, что у официальных дилеров дороже.
Вы можете не сомневаться в качестве выполненных работ и получить еще ряд приятных дополнений:
- приветливые и доброжелательные хостес приготовят вам ароматный кофе или чай абсолютно бесплатно;
- вы всегда можете воспользоваться зарядными устройствами и быть на связи;
- если вы оставите свой автомобиль в сервисном центре для проведения работ, мы абсолютно бесплатно вызовем для вас такси в один пункт назначения в пределах г. Барнаула;
- если вы решите ожидать выполнения работ в сервисном центре, можете комфортно расположиться в клиентской зоне и в режиме реального времени наблюдать за ходом работ;
- после проведения сервисных работ вы получите чистый автомобиль, причем мойка для вас будет абсолютно бесплатной;
- если вы посетите наш дилерский центр с ребенком, мы предложим юному клиенту интересно провести время за развивающими играми, рисованием и просмотром мультфильмов.
Мы всегда рады вам и вашей семье в официальном дилерском центре ŠKODA «АНТ Барнаул»!
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)
Время работы:
- ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
- СБ-ВС: 9:00 — 14:00
Продажа: тел (3852) 282−111
Сервис: тел (3852) 282−888
Сайт: www.skoda-ant22.ru