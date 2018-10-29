Специалисты прокомментировали трещины на мосту, которые испугали барнаульцев

Как сообщили в ведомстве, в 2019 году собственник дороги — «Алтайавтодор» — планирует отремонтировать мост. Специалисты усилят существующие сваи, а также пробурят новые — чтобы расширить ширину моста. Напомним, власти намерены расширить шоссе Ленточный бор и сделать его четырехполосным на всем протяжении.
Напомним, 28 октября в паблике «Барнаул22» горожане обсуждали трещины на мосту через Барнаулку. Многие посчитали, что из-за них конструкция может рухнуть, как это произошло 26 октября в Приморье.