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Специалисты прокомментировали трещины на мосту, которые испугали барнаульцев

Силовые трещины, которые барнаульцы заметили на опорах моста на шоссе Ленточный бор, появились еще несколько лет назад и не опасны для конструкции объекта. Об этом altapress.ru рассказали в пресс-службе Минстройтранса Алтайского края.

Мост на реке Барнаулка.
Мост на реке Барнаулка.
Дмитрий Иванов, "Барнаул22".

Как сообщили в ведомстве, в 2019 году собственник дороги — «Алтайавтодор» — планирует отремонтировать мост. Специалисты усилят существующие сваи, а также пробурят новые — чтобы расширить ширину моста. Напомним, власти намерены расширить шоссе Ленточный бор и сделать его четырехполосным на всем протяжении.

Напомним, 28 октября в паблике «Барнаул22» горожане обсуждали трещины на мосту через Барнаулку. Многие посчитали, что из-за них конструкция может рухнуть, как это произошло 26 октября в Приморье.

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