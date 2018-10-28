Барнаульцы сообщили о трещинах на колоннах моста

Недавно очевидцы заметили, что на колоннах, которые «держат» мост, появились трещины.

«На данный момент дальнейшие разрушение колонн моста сдерживает только арматура внутри колонн, но это не надолго. Влага в трещинах внутри колонн при замерзании будет расширят бетон и они сломаются. Без жертв не обойдется…», пишет Дмитрий Иванов в сообществе «Барнаул22».