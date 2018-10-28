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Барнаульцы сообщили о трещинах на колоннах моста

Барнаульцы обеспокоены, что мост через Барнаулку в районе комплекса «Форсаж» может рухнуть, пишет «Барнаул22».

Мост на реке Барнаулка.
Мост на реке Барнаулка.
Дмитрий Иванов, "Барнаул22".

Недавно очевидцы заметили, что на колоннах, которые «держат» мост, появились трещины.

«На данный момент дальнейшие разрушение колонн моста сдерживает только арматура внутри колонн, но это не надолго. Влага в трещинах внутри колонн при замерзании будет расширят бетон и они сломаются. Без жертв не обойдется…», пишет Дмитрий Иванов в сообществе «Барнаул22».

26 октября в Приморском крае произошло обрушение двух пролетов автомобильного моста через реку. Мост рухнул, по предварительным данным, из-за проезда большегрузного автомобиля.

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