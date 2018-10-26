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Происшествия
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В Приморье обрушился автомобильный мост

26 октября в Приморском крае произошло обрушение двух пролетов автомобильного моста через реку. Мост рухнул, по предварительным данным, из-за проезда большегрузного автомобиля.

В Приморье обрушился автомобильный мост.
В Приморье обрушился автомобильный мост.
25.mchs.gov.ru

Обрушение произошло на трассе Владивосток — Арсеньев, когда на ней находились десятки автомобилей. Легковой автомобиль Mazda Demio оказался зажат с одной стороны обломком моста, с другой — скатившейся фурой Volvo, пишет «Росбалт».

На место выдвинулись силы МЧС и полиции. Организован объезд, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Официально о пострадавших пока не сообщается, но некоторые очевидцы располагают данными о погибших.

Трасса Осиновка — Рудная Пристань краевого значения, соединяет федеральную трассу А370 Хабаровск — Владивосток с такими населенными пунктами, как Анучино, Арсеньев, Кавалерово, Дальнегорск.

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