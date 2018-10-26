В Приморье обрушился автомобильный мост.

Обрушение произошло на трассе Владивосток — Арсеньев, когда на ней находились десятки автомобилей. Легковой автомобиль Mazda Demio оказался зажат с одной стороны обломком моста, с другой — скатившейся фурой Volvo, пишет «Росбалт».
На место выдвинулись силы МЧС и полиции. Организован объезд, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Официально о пострадавших пока не сообщается, но некоторые очевидцы располагают данными о погибших.
Трасса Осиновка — Рудная Пристань краевого значения, соединяет федеральную трассу А370 Хабаровск — Владивосток с такими населенными пунктами, как Анучино, Арсеньев, Кавалерово, Дальнегорск.