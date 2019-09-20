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Автоновости

Спецмашина ушла под землю в центре Барнаула

Спецмашина провалилась правым задним колесом под землю в центре Барнаула — инцидент случился на площади Октября, сообщили в паблике «Барнаул 22».

Спецмашина провалилась в яму в центре Барнаула.
Спецмашина провалилась в яму в центре Барнаула.
vk.com/barneos22.

«Площадь Октября, под „Сканией“ провалилась плитка прям на трамвайной остановке», — отмечает автор заметки.

На фото с места происшествия видно, что спецмашина провалилась примерно на половину колеса.

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