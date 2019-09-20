Спецмашина ушла под землю в центре Барнаула

«Площадь Октября, под „Сканией“ провалилась плитка прям на трамвайной остановке», — отмечает автор заметки.
На фото с места происшествия видно, что спецмашина провалилась примерно на половину колеса.
Спецмашина провалилась правым задним колесом под землю в центре Барнаула — инцидент случился на площади Октября, сообщили в паблике «Барнаул 22».
«Площадь Октября, под „Сканией“ провалилась плитка прям на трамвайной остановке», — отмечает автор заметки.
На фото с места происшествия видно, что спецмашина провалилась примерно на половину колеса.
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