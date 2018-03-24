Плюс 200: в России расширен список авто, за которые заплатят повышенный налог за 2018 год

Налог на автомобили, вошедшие в перечень, рассчитывают с учетом повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска автомашины, рассказали в ФНС России. В налоговой службе также пояснили, что это предусмотрено пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса РФ.

В новый перечень включено более 1120 марок и моделей (версий) автомобилей, таких как "BMW 340i xDrive Гран Туризмо", "Hyundai Genesis G90 Royal", "Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C", Audi Q7 quattro (не более трех лет со дня выпуска) и другие. При этом в прошлом году Перечень включал 909 позиций. А в 2016 году, — 708.

Расчет транспортного налога по-новому для физлиц будет проводиться в 2019 году при рассылке налоговых уведомлений.

Организации, на балансе которых находятся автомобили из перечня Минпромторга, рассчитывают налог самостоятельно с применением повышающих коэффициентов. И уплачивают авансовые платежи по налогу в течение 2018 года, напомнили в ФНС.

Повышающие коэффициенты при расчете налога в отношении дорогостоящих автомобилей введены с 2014 года и зависят от года выпуска транспортного средства и его средней стоимости, определённой в соответствии с приказом Минпромторга России от 28.02.2014 № 316 "Об утверждении Порядка расчета средней стоимости легковых автомобилей в целях главы 28 Налогового кодекса Российской Федерации".

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