«Спонсор опозданий»: барнаульцы стоят в огромной пробке на ул. Попова

Транспортный коллапс на ул. Попова в Барнауле продолжается. Утром 27 августа «колом встал» перекресток Попова — Власихинская, пишут жители в группе Barnaul22.

По словам некоторых автомобилистов, затор начался уже с 7 утра.

«Люди выезжают со всех сторон на перекресток и создают затор. В сторону Силикатного вообще все колом», — отмечает автор поста.

Транспортный коллапс на ул. Попова. Скриншот Яндекс. Пробки

Горожане советуют проснуться пораньше и доехать без пробок, а из общественного транспорта выбрать трамвай.

«Поставили временный светофор на реверсивное движение, поэтому придется потерпеть, или через Трактовую ездить», — советуют подписчики группы.

Напомним, в районе остановки «Сухой лог» идут ремонтные работы.