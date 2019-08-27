Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 августа 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

«Спонсор опозданий»: барнаульцы стоят в огромной пробке на ул. Попова

Транспортный коллапс на ул. Попова в Барнауле продолжается. Утром 27 августа «колом встал» перекресток Попова — Власихинская, пишут жители в группе Barnaul22.

Транспортный коллапс на ул. Попова.
Транспортный коллапс на ул. Попова.
Barnaul22

По словам некоторых автомобилистов, затор начался уже с 7 утра.

«Люди выезжают со всех сторон на перекресток и создают затор. В сторону Силикатного вообще все колом», — отмечает автор поста.

Транспортный коллапс на ул. Попова.
Транспортный коллапс на ул. Попова.
Скриншот Яндекс. Пробки

Горожане советуют проснуться пораньше и доехать без пробок, а из общественного транспорта выбрать трамвай.

«Поставили временный светофор на реверсивное движение, поэтому придется потерпеть, или через Трактовую ездить», — советуют подписчики группы.

Напомним, в районе остановки «Сухой лог» идут ремонтные работы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость