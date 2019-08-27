«Спонсор опозданий»: барнаульцы стоят в огромной пробке на ул. Попова

По словам некоторых автомобилистов, затор начался уже с 7 утра.
«Люди выезжают со всех сторон на перекресток и создают затор. В сторону Силикатного вообще все колом», — отмечает автор поста.
Транспортный коллапс на ул. Попова.
Скриншот Яндекс. Пробки
Горожане советуют проснуться пораньше и доехать без пробок, а из общественного транспорта выбрать трамвай.
«Поставили временный светофор на реверсивное движение, поэтому придется потерпеть, или через Трактовую ездить», — советуют подписчики группы.
Напомним, в районе остановки «Сухой лог» идут ремонтные работы.