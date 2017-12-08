Спрос на подержанные электромобили в России резко вырос в разы

Порядка 90% вторичного рынка электромобилей занимает Nissan Leaf. В январе–октябре своих хозяев сменили 720 экземпляров этой модели. Подержанные электрокары марки Tesla разошлись тиражом в 42 единицы (39 из них — это Model S, еще 3 — Model X). Чуть меньший объем перепродаж у Mitsubishi i-MiEV (37 шт.). Также россияне купили 10 электромобилей Renault Twizy и 6 — LADA Ellada.

Около 45% процентов перепроданных электрокаров приходится на Дальний Восток. Как отмечают эксперты агентства, почти все электромобили Nissan Leaf ввозили Японии — через Дальний Восток. Оттуда они распространяются по другим субъектам РФ.

В базе drom.ru можно найти два объявления о продаже Nissan Leaf в Барнауле. Один из них прибудет в город только через месяц, но его уже продают за 537 тыс. рублей. Второй, также без номеров, выставлен на продажу за 575 тыс. рублей. Оба экземпляра 2012 года выпуска.

Напомним, в конце августа altapress.ru рассказывал о барнаульце, который на японском аукционе электромобиль Nissan Leaf, но привезти его в Барнаул смог лишь 5 месяцев спустя: машина застряла на таможне из-за проблем с поставками кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС".

На первичном рынке электромобилей тоже наблюдается оживление, но динамика здесь скромнее. Согласно данным "Автостата", по итогам 9 месяцев 2017 года объем рынка новых электрокаров в России составил 66 единиц, что на 37,5% больше, чем годом ранее (48 шт.). Рост продаж в этом сегменте обеспечивает американская марка Tesla, на долю которой приходится 2/3 от общего объема.

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