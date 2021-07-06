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Автоновости

Средний возраст автопарка в Алтайском крае достиг почти 18 лет

Средний возраст автопарка в Алтайском крае составляет 17,5 лет, что значительно выше, чем в среднем по стране. Это выяснили эксперты автомобильного сайта Дром.

Автомобили.
Автомобили.
СС0

Исследование показало, что по сравнению с прошлым годом средний возраст автопарка страны вырос на 5 месяцев — до 14,8 лет.

Самыми «молодыми» марками на дорогах Алтайского края оказались Kia (средний возраст — 9,5 лет), Renault (10,3 лет) и Hyundai (11,3 лет).

Наиболее «взрослыми» — Toyota (20,8 лет), Honda и «Лада» — по 18 лет.

Самый «свежий» автопарк — в Татарстане (9,8 лет), а самые старые на Камчатке (19,5 лет) и в Республике Алтай (19,4 лет).

По мнению экспертов Дрома, основная причина стремительного старения автопарка в стране — рост цен на машины. За первое полугодие 2021 года новые машины подорожали в среднем на 7%, а б/у авто — на 9%.

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