21 декабря
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Автоновости

Стала известна цена нового отечественного кроссовера «Москвич-3»

Стоимость нового автомобиля «Москвич 3» составит от 1,97 млн рублей, сообщают РИА Новости.

"Москвич 3"
"Москвич 3"
Wikimedia Commons

Городской кроссовер «Москвич 3» выйдет в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

Компания «Москвич» выбрала 11 диллерских центров в Москве, где начнутся продажи нового авто. Это «Рольф Химки», «Автомир Озерная», «Авилон Волгоградский проспект», «Major Новорижское шоссе», «Рольф Центр», «Автомир Ярославское шоссе», «Авилон Легенда ТТК», ТЦ «Кунцево», «Петровский Белая Дача», «Авторусь Измайлово» и «Автопассаж».

Гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин заявил, что в новом 2023 году производство сконцентрируют в крупных российских городах-миллионниках.

«По мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер „Москвич 3“, который пополнит парки такси и каршеринга», — заявил он.

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