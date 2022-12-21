Стала известна цена нового отечественного кроссовера «Москвич-3»

Городской кроссовер «Москвич 3» выйдет в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

Компания «Москвич» выбрала 11 диллерских центров в Москве, где начнутся продажи нового авто. Это «Рольф Химки», «Автомир Озерная», «Авилон Волгоградский проспект», «Major Новорижское шоссе», «Рольф Центр», «Автомир Ярославское шоссе», «Авилон Легенда ТТК», ТЦ «Кунцево», «Петровский Белая Дача», «Авторусь Измайлово» и «Автопассаж».

Гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин заявил, что в новом 2023 году производство сконцентрируют в крупных российских городах-миллионниках.