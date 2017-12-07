Стала ли лучше транспортная инфраструктура у медкластера в Барнауле

7 декабря краевые и городские власти отчитались, что решили проблему с парковками в нагорной части Барнаула на территории медицинского кластера. Однако часть задуманного выполнить в 2017 году не успели и перенесли работы на 2018 год.

Новый парковки и тротуары на территории медкластера в Барнауле. Фото : altapress.ru. Новый парковки и тротуары на территории медкластера в Барнауле. Фото : altapress.ru. Новый парковки и тротуары на территории медкластера в Барнауле. Фото : altapress.ru. Новый парковки и тротуары на территории медкластера в Барнауле. Фото : altapress.ru. Новый парковки и тротуары на территории медкластера в Барнауле. Фото : altapress.ru. Новый парковки и тротуары на территории медкластера в Барнауле. Фото : altapress.ru. Новый парковки и тротуары на территории медкластера в Барнауле. Фото : altapress.ru. Новый парковки и тротуары на территории медкластера в Барнауле. Фото : altapress.ru. Новый парковки и тротуары на территории медкластера в Барнауле. Фото : altapress.ru. Новый парковки и тротуары на территории медкластера в Барнауле. Фото : altapress.ru. Новый парковки и тротуары на территории медкластера в Барнауле. Фото : altapress.ru. Новый парковки и тротуары на территории медкластера в Барнауле. Фото : altapress.ru. Новый парковки и тротуары на территории медкластера в Барнауле. Фото : altapress.ru. За три месяца "Южное ДСУ" из Алейска построило 538 парковочных мест около лыжной базы "Динамо", перинатального центра "ДАР", краевой поликлиники и других медицинских учреждений, расположенных и строящихся неподалеку. Также подрядчик выполнил и другие работы: расширил переезд через трамвайные пути,

установил светофоры на въезде в кластер,

расширил до 8-9 метров двухкилометровый отрезок проезжей части улиц Ляпидевского и 6-й Нагорной,

построил 2,5 км тротуаров,

смонтировал 75 опор освещения и шесть остановочных павильонов. По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антона Шеломенцева, у властей нет претензий к подрядчику. "Южное ДСУ" будет нести 5-летнюю гарантию на качество работ. Также чиновник сообщил, что для обустройства парковок и расширения проезжей части пришлось вырубить "минимальное количество деревьев". Шеломенцев сказал, что в 2018 году городу придется расширить еще один участок — от въезда со Змеиногорского тракта до поворота на ул 6-я Нагорная (от базы "Динамо" до "ДАРа"). Это стоит 20 млн рублей, но перенос инженерных сетей увеличит сумму до 75 млн. Глава Барнаула Сергей Дугин уточнил, что это слишком дорого, и власти попробуют найти решение, при котором не придется переносить сети. Также Дугин сообщил, что весной предстоит благоустроить территорию кластера. "Зима наступила как всегда неожиданно, часть работ не сделали. Весна придет, проведем ревизию и тогда поймем, на что конкретно нужно направить средства", — сказал глава города. Чиновники утверждают, что после всех изменений проблема с парковками у медучреждений решена с запасом на увеличение трафика. В середине буднего дня новые парковки были практически полностью свободными. Но окончательный ответ на вопрос, удалось ли решить транспортную проблему на этом участке, даст старт лыжного сезона. Напомним, автомобили любителей спорта зимой 2016-17 годов по выходным блокировали проезд машинам скорой помощи. Особенно остро нехватка организованных мест для стоянки машин ощущалась в дни открытия и закрытия "Трассы здоровья". Факт Популярность "Трассы здоровья" растет: в выходные дни трассу, по оценке компании "Марии-Ра", посещают около 19 тыс. человек. Многие из них приезжают на автомобилях, и прошлой зимой стало ясно: существующая инфраструктура рядом с трассой не рассчитана на такую нагрузку. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.